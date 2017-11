Teatro Carlos Gomes encerra ‘Novembro Negra Arte’ com ‘Pérolas Negras do Samba’

Ao longo do mês de novembro, o Teatro Carlos Gomes comemorou o Mês da Consciência Negra, com o projeto 'Novembro Negra Arte'.

Encerrando esse ciclo, no dia 29, com direção musical de Rildo Hora, o palco do Teatro recebe o show 'Pérolas Negras do Samba', com entrada franca.

O espetáculo será conduzido cantora Ana Costa, afilhada musical de Martinho da Vila e indicada pela segunda vez ao prêmio de música brasileira em 2016, e terá como atriz convidada Isabel Fillardis.

O samba aparecerá como personagem principal, ritmo que representa a cultura negra e traz a voz da ancestralidade miscigenada deste país.

Ana Costa conduzirá 'Pérolas Negras do Samba', show que encerra programação do 'Novembro Negra Arte', no Carlos Gomes

O show será protagonizado por artistas mulheres e negras, com suas vozes marcantes.

As cantora, Grazzi Brasil, ex-participante do programa musical The Voice Brasil, Flavia Saoli, e a sambista Sandra Portela abrem caminho para o empoderamento, e a visibilidade da cultura criada nos ambientes periféricos e menos assistidos do território nacional.

O show será composto por uma hibridez de linguagens contando com música, literatura e teatro.

O repertório da dramaturgia do show, recitado pelas cantoras será pautado a partir de composições e interpretações femininas ao longo destes cem anos, destacando-se o matriarcado do samba: Dona Ivone Lara, Jovelina Peróla Negra, Dona Zica, Dona Neuma, Dodô da Portela, Tia Eulália, Alcione, Ruça entre tantas outras mulheres que devotaram a vida ao Samba.

Ficha técnica

Ana Costa apresenta

Novas vozes do samba: Grazzi Brasil, Flavia Saoli, Sandra Portela

Atriz Convidada: Isabel Fillardis

Roteiro e Direção Artística: Ricardo Gamba

Direção Musical: Rildo Hora

Iluminação: Vinicius Requena

Produção: Correia Cultural

Realização: Secretaria de Cultura da cidade do Rio de Janeiro

Serviço: Projeto 'Novembro Negra Arte' apresenta 'Pérolas Negras do Samba'

Data: 29 de novembro, às 19h

Local: Teatro Carlo Gomes – Praça Tiradentes s/n – Centro

Entrada Franca. Retirar o ingresso com uma hora de antecedência