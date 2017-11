Simplesmente Sinatra estreia no Teatro Cesgranrio

O Teatro Cesgranrio recebe nos dias 02, 03, 09 e 10 de dezembro, às 16h, o ator e cantor Raul Veiga, que dará vida a um dos maiores ícones da música internacional, em 'Simplesmente Sinatra', acompanhado da Orquestra Bianchini. No repertório, clássicos como 'My Way', 'New York, New York', 'Come fly with me', 'You make me feel so young', 'Summer Wind', 'Let me try again', 'Desafinado' e 'Garota de Ipanema'.

O espetáculo também contará com a participação de Pedro Sol, no papel de Tom Jobim, que fez uma parceria memorável com Sinatra, quando ele se encantou pela bossa nova.

“Eu adoro o Sinatra, li bastante sobre sua história e sua vida. As músicas que ele cantou sempre me fascinaram, me emocionaram, e continuam atuais até hoje. Tive a sorte de desenvolver o mesmo timbre que ele, e é um enorme prazer poder me apresentar com este repertório junto com uma Big Band. Sinatra além de cantar, teve que provar para todos que era um ótimo ator. Espero um dia ter a chance de conseguir mostrar isso também”, afirma Raul Veiga.

Raul Veiga

Raul Veiga conheceu Frank Sinatra e começou a cantar suas músicas com a banda da Escola Americana do Rio de Janeiro. Em 2007, Raul estreia, profissionalmente, como ator no teatro musical interpretando Herculano no premiadíssimo '7 - o Musical', dos diretores Charles Moeller & Claudio Botelho, com músicas de Ed Motta. Em 2008, ele é convidado pelo diretor Jayme Monjardim para participar da minissérie 'Maysa - Quando Fala o Coração'. Também fez parte do elenco original de 'Beatles Num Céu de Diamantes', durante 4 temporadas com apresentações em todo Brasil e em Lyon, na França (2008-2010). Em 2012, Raul volta a cantar Frank Sinatra, no musical 'Sinatra - My Way', no Paris Show da Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa, Em 2017, ele integra o elenco do premiado musical '4 Faces do Amor' escrito por Eduardo Bakr com direção de Tadeu Aguiar no teatro Glaucio Gil.

Pedro Sol

Músico profissional desde os 6 anos, Pedro é neto de um dos compositores precursores da bossa nova, Billy Blanco, que já foi parceiro de Tom Jobim, Baden Powell, entre outros mestres da música popular brasileira. Irmão mais velho de seis artistas: Lua, Ana Terra, Estrela, Daniel e Marisol Blanco, filhos dos também músicos Billy Blanco Jr e Maria Claudia. Além de compositor e cantor, Pedro também é ator de Teatro Musical desde 2007, com participações em montagens como o '7 O Musical' com músicas de Ed Motta, 'Despertar da Primavera' , 'Beatles Num Céu de Diamantes' e 'Milton Nascimento - Nada Será Como Antes'.

Orquestra Bianchini

Formada por 14 músicos (3 trompetes, 3 trombones, 4 saxofones, Bateria, Baixo, Guitarra e Piano) e com 33 anos de sucesso no Brasil e exterior, a Orquestra, regida pelo Maestro Roberto Bianchini, é uma das grandes orquestras de baile em atuação no Brasil. Ela já se apresentou em mais de 300 cidades dos estados: Rio de Janeiro (cidade natal), São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Maranhão, Goiás, Bahia e Tocantins. No exterior, já se apresentou na Argentina, Espanha e Marrocos.

Serviço: 'Simplesmente Sinatra'

Datas: 02, 03, 09 e 10 de dezembro, às 16h

Local: Teatro Cesgranrio - rua Santa Alexandrina, 1011, Rio Comprido

Ingressos: R$60 – inteira e R$ 30 – meia-entrada

Classificação indicativa: livre

Mais informações: (21) 2103-9682