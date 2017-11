Quem é Meghan Markle, atriz que se casará com príncipe Harry

O nome de Meghan Markle foi manchete da imprensa mundial nesta segunda-feira (27), logo após a família real anunciar o casamento da atriz com o príncipe Harry.

Com 36 anos de idade, Meghan é três anos mais velha que Harry. Nascida em Los Angeles, nos Estados Unidos, a atriz é filha de um diretor de fotografia e de uma instrutora de ioga e assistente social de origem afro-americana. Meghan é formada em teatro e estudos internacionais pela Universidade de Northwestern, em Chicago.

A atriz apareceu na televisão pela primeira vez em 2002, mas ficou famosa internacionalmente por interpretar Rachel Zane no seriado canadense "Suits", que mostra a rotina em um importante escritório de advocacia em Nova York.

No entanto, antes da fama na televisão, Markle já era popular pelo seu engajamento em trabalhos humanitários. Em 2016, ela se tornou embaixadora global da ONG "World Vision Canada".

Futura esposa de Harry é divorciada

A norte-americana ainda fez diversas campanhas em países da África que enfrentam extrema pobreza. Em uma delas, viajou a Ruanda para ajudar uma ONG que tenta melhorar as condições da população no acesso à água potável.

O casamento com o príncipe Harry, marcado para 2018, será o segundo de Markle. Após um namoro de cinco anos, ela se casou em 2011 com o produtor Trevor Engelson, relacionamento que durou dois anos.

A união de Harry e Markle deverá mudar o ponto de vista da realeza britânica quanto ao casamento de um membro da família real com uma pessoa divorciada. Nas décadas passadas, os membros da realeza deveriam renunciar ao trono se casassem com alguém separado ou divorciado.

Outra característica marcante da atriz é seu amor pela suas raízes africanas. Pela sua ascendência, Markle sofreu racismo e preconceito.

"Minha herança miscigenada, por um lado, já me colocou em uma zona cinzenta no que diz respeito à maneira como eu me identifico. Mas, por outro, ter um pé em cada lado dessa cerca me fez abraçar isso. Para dizer quem eu sou e de onde vim. Para expressar meu orgulho de ser uma mulher miscigenada forte e confiante", disse Markle em um artigo para a revista norte-americana "Elle".