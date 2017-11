Milão sedia 'Festival de Porpetas' para combater fome

A cidade de Milão, na Itália, recebeu entre 24 e 26 de novembro o primeiro Festival Internacional de Porpetas, que contou com participantes do mundo inteiro.

Durante os três dias, cozinheiros da Austrália, México, China, América do Sul, Japão e da Europa prepararam diversas almôndegas de carne, peixe e vegetariana. Para acompanhar as degustações das "porpetas", foram exibidos vários vídeos com depoimentos de chefs internacionais.

O evento foi organizado pela associação "Palavras Incomuns", que, com seu projeto "YouMilan", é dedicada ao desenvolvimento de relacionamentos entre as múltiplas comunidades étnicas da cidade italiana.

O Festival ainda contou com demonstrações de solidariedade, já que cerca de 30 pessoas de ONG "Meal Packaging" foram responsáveis por arrecadar alimentos e transformá-los em 10 mil refeições destinadas a países africanos, como parte do programa "Pare a fome agora".