Alexandra Jackson lança EP na Lagoa

A cantora americana Alexandra Jackson lança seu EP, ‘Legacy & Alchemy’, dedicado à canção brasileira e sua influência na música mundial, ao vivo no Blue Note, nesta terça, 28 de novembro, a partir das 20h, com participação de Pretinho da Serrinha.

Em seu trabalho de estreia, ela interpreta Tom Jobim, Ivan Lins, Carlinhos Brown, D. Ivone Lara, Oscar Castro Neves, além de temas de Miles Davis, Al Jarreau, Rod Temperton, entre outros, diretamente marcados pela música do Brasil.

Dentro deste conceito, standards da MPB - 'Garota de Ipanema', 'Corcovado', 'Futuros Amantes', 'Mas Que Nada', 'Samurai', 'Somos Todos Iguais Esta Noita Noite', 'Sonho Meu', 'Força da Imaginação' - aliam-se a temas internacionais, como 'Brazilica' (de Maurice White, do Earth, Wind & Fire, lançada nos anos 70 por Ramsey Lewis) e 'Our Time Now' (do hitmaker Rod Temperton).

O que um dia foi chamado de world music é agora conceituado como “total music”, nas palavras de Ivan Lins, “uma mistura de jazz, música étnica, instrumental ou cantada, completamente moderna”. Alexandra Jackson já pode ser considerada uma das vozes mais promissoras desta nova cena.

'Legacy & Alchemy' presta tributo aos 50 anos da invasão da Bossa-Nova nos EUA (a partir do grammy recebido por 'Garota de Ipanema', em 1965) e ao centenário do samba – com o lançamento de 'Pelo Telefone', em 1917, numa celebração atemporal.

Gravado no Rio de Janeiro, Los Angeles, Londres, Nova York e Atlanta, o álbum inclui ainda clássicos da bossa e cânones do samba. 'Garota de Ipanema' e 'Brazilica' são os dois primeiros singles, já nos primeiros lugares das paradas smooth jazz americanas.

Alexandra mergulhou na música brasileira durante os jogos olímpicos de 2016, quando passou uma produtiva temporada no Rio. No período, realizou apresentações, ao lado de Daniel Jobim, em locais como as casas do Japão, dos Estados Unidos, da França, alem do Espaço Tom Jobim, com direito a uma apresentação exclusiva para o canal NBC, em transmissão simultânea para diversos países.

Alexandra Jackson se apresenta ao lado de Marco Brito (piano e direção musical), David Feldman (teclados), João Castilho (guitarra), Marcelo Mariano (baixo), Teo Lima (bateria), André Siqueira (percusão), Aldivas Ayres (trombone), Marcelo Martins (sax), e Jessé Sadoc (trompete).

Serviço: Alexandra Jackson lança EP ‘Legacy & Alchemy'

Data: Terça, 28 de novembro – 20h

Local: Blue Note - Rua Borges de Medeiros, 1424 – Lagoa

Ingresso: R$ 90

Mais informações : bluenoterio.com.br