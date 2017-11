Parque de Sila, na Itália, tenta virar patrimônio da Unesco

O Parque Nacional de Sila, no sul da Itália, relançou sua candidatura para ser declarado patrimônio mundial da Unesco.

Localizado na Calábria, o parque é o mais antigo da região e vem tentando conseguir há anos esse reconhecimento pela Unesco. "Fazer com que o parque consiga ser um patrimônio mundial será como uma promoção para a Série A", disse o governador da Calábria, Mario Oliverio.

Com 51 patrimônios, a Itália é o país com o maior número de Patrimônios da Humanidade da Unesco no planeta. Os locais variam entre bens culturais e naturais.