Alessandra Verney apresenta 'Café de Hotel' dia 27 de novembro no Rio

Cantora, atriz e compositora, Alessandra Verney se destaca como um dos principais nomes no Teatro Musical no Brasil. Depois do sucesso do lançamento do show em São Paulo, apresenta pela primeira vez no Rio de Janeiro o seu trabalho solo na música, no mesmo ano em que completa 25 anos carreira. Sua proposta artística reúne composições próprias e releituras de clássicos da MPB, já gravadas por artistas consagrados do grande público. A estreia carioca do show 'Café de Hotel', acontece dia 27 de novembro às 21h no Theatro NET Rio, em Copacabana.

Em todo 'Café de Hotel', podem acontecer as mais diversas situações: encontros e desencontros, reflexões, surpresas, despedidas, novos amores... Extravagante ou simples, farto ou escasso, dentro do cotidiano “expresso” desse ambiente, pessoas que por ali estão de passagem, podem estar dispostas a viver algo diferente ou simplesmente continuar na sua zona de conforto.

Essa atmosfera está presente na escolha do repertório, cuja sonoridade passeia pelo acústico dos violões somados às distorções das guitarras e elementos eletrônicos, acompanhados do peso da percussão brasileira.

Roupagens inusitadas para canções muito conhecidas da MPB como 'Noturno', consagrado na voz de Fagner e "Cadê você", de Odair José, são destaques do repertório, ao lado de composições inéditas de Alessandra Verney, como a canção que dá nome ao show.

A direção musical é do baixista e produtor musical Fernando Nunes, que já trabalhou com nomes como Cássia Eller e, atualmente, acompanha Zeca Baleiro.

Ficha técnica

Direção Musical: Fernando Nunes.

Direção de Arte: Barbara Lana

Supervisão de Cenografia: Natália Lana Figurino: Fabiana Milazzo

Fotos : Vinicius Bertolli.

Assistente de Produção: Luiz Felipe Manso

Direção de Produção: Rodrigo Medeiros.

Produção Associada: R+ Marketing

Realização: Monarca Produções Artísticas

Apoio: Porto Seguro

Serviço: Alessandra Verney apresenta 'Café de Hotel'

Data: 27 de novembro, às 21h

Local: Theatro Net Rio (Sala Tereza Rachel) - Rua Siqueira Campos, 143 – Sobreloja – Copacabana (Shopping Cidade Copacabana)

Ingresso: R$ 80,00 (plateia e frisas) R$ 60,00 (balcão).

Direito à meia entrada e descontos: www.theatronetrio.com.br

Classificação indicativa: 12 anos

Mais informações: www.theatronetrio.com.br ou 21 2147 8060 / 2148 8060