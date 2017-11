Mostra de Fiat 500 no MoMa vence prêmio internacional de arte

Após um exemplar do Fiat 500 ser exibido no Museu de Arte Moderna (MoMa), em Nova York, a tradicional marca automobilística italiana venceu nesta quarta-feira (22) o "Corporate Art Award 2017", prêmio que reconhece o melhor projeto artístico no contexto corporativo.

A iniciativa, que havia ocorrido para celebrar os 60 anos do carro, fez com que o modelo mais amado da história da Fiat se tornasse "ícone e um trabalho de arte moderna e de respiração global".

"Estamos honrados e receber este prêmio de prestígio, um sinal tangível de como o Fiat 500 representa não apenas uma obra-prima industrial que atravessou 60 anos de história, mas um verdadeiro símbolo da criatividade italiana incluído no imaginário coletivo", disse Olivier François, chefe executivo da Fiat, durante a cerimônia em Roma.

A premiação Corporate Art Award 2017 nasceu no ano passado com o objetivo de aumentar a visibilidade, o reconhecimento e a reputação de projetos que ligam o mundo dos negócios ao da arte.

Ela é organizada pela pptArt, em colaboração com a LUISS Business School e o ministério da Cultura italiana.

O evento ainda conta com um comitê científico, que avaliará a qualidade e consistência dos projetos de cada fundação ou coleção. A edição deste ano replicou o sucesso internacional de 2016. Ao todo, participaram 80 empresas de 18 países ao redor do mundo. Lançado em 4 de julho de 1957, o primeiro modelo do Fiat foi o Nuova 500, que ficou no mercado até 1960. Na época, outros modelos também foram comercializados pela Fiat, como o 500 D, 500 Giardiniera e, por fim, o 500 Furgoncino.

"Sua jornada continua hoje com crescente vigor e consciência de seu papel de embaixador Made in Italy no mundo", finalizou François.