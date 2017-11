Instituto promove oficinas natalinas gratuitas em Centro de Capacitação, no Centro do Rio

Nas semanas que antecedem ao Natal, o Instituto Arcádia oferece oficinas para confecção de produtos típicos desta época do ano. O objetivo é ajudar os participantes a gerar renda e/ou presentear familiares e amigos. A Oficina de Culinária acontece nos dias 28/11 e 30/11, e a de Sabonete, nos dias 05 e 07/12. Todas são gratuitas e serão realizadas sempre das 9h às 12h, no Centro de Capacitação Arcádia, localizado na Avenida Presidente Vargas, 2000, Centro do Rio.

Na Oficina de Feltro, os participantes aprenderão a confeccionar itens natalinos feitos com o material. Durante a Oficina de Culinária, a equipe de instrutores do Instituto Arcádia ensinará os alunos a produzir três tipos de panetone: de frutas cristalizadas, chocotone e panetone salgado. Na Oficina de Sabonete, os alunos irão ter aulas sobre como confeccionar sabonete artesanal, feito com ingredientes naturais. Os participantes ainda aprenderão a fazer caixas de presente com garrafas PET.

Os interessados podem se inscrever pelo e-mail contato@institutoarcadia.com.br. O número de vagas é limitado. As inscrições vão até um dia antes de cada oficina.

Instituto promove oficinas de culinária

Serviço:

Oficina de Culinária: inscrições até 27 de novembro

Oficina de Sabonete: inscrições até 4 de dezembro

Sobre o Instituto Arcádia

Inspirado no reino utópico de Arcádia, uma província da Grécia antiga onde a felicidade e a paz faziam morada, o Instituto Arcádia promove ações que possibilitam o acesso à arte, à cultura, ao esporte, à qualidade de vida, à conscientização sobre a preservação do meio ambiente, à educação inclusiva e à profissionalização. As ações do instituto começaram em 2009, com o surgimento da área de Responsabilidade Socioambiental da empresa de serviços especializados Masan.

O sucesso deste trabalho culminou na criação do Instituto Masan, possibilitando o desenvolvimento de novos programas sociais, que impactaram positivamente a vida de milhares de pessoas. Para expandir sua atuação, o Instituto Masan deixa de ser mantido exclusivamente pela empresa e se torna o Instituto Arcádia, uma instituição apta a receber incentivos financeiros de outras organizações, públicas ou privadas, e ainda de pessoas físicas que desejam dar continuidade a seus programas.