Três navios da época do Império Romano são encontrados perto da costa egípcia

Quantos navios e artefatos precisos escondem os mares do nosso planeta? Arqueólogos continuam encontrando-os um por um, desta vez – no Egito.

Autoridades egípcias anunciaram o descobrimento de três navios da época do Império Romano, naufragados há mais de 2.000 anos perto da costa da cidade de Alexandria, informa a agência AP.

O chefe do Conselho Supremo do Ministério de Antiguidades do Egito, Mostafa Waziri, declarou que nesta terça-feira (21) os artefatos foram encontrados na baia de Abu Qir, em cooperação com o Instituto Europeu de Arqueologia Subaquática.

De acordo com Waziri, os arqueólogos também descobriram uma cabeça talhada em cristal e três moedas de ouro da época do primeiro imperador de Roma, Augusto.

Além disso, foram achadas partes de grandes placas de madeira e restos de vasos de cerâmica, que poderiam ter sido parte da carga dos navios.

Segundo o diretor do Departamento Central de Antiguidades Submarinas, Osama Alnahas, "as escavações indicam que, em breve, em Abu Qir será descoberto um quarto navio".

