Custo da Família Real atinge quase 70 bilhões de libras

Como parte do 70º aniversário de casamento da rainha Elizabeth e do duque de Edimburgo, o príncipe Philip, a principal empresa de consultoria do Reino Unido estimou o custo total da Família Real britânica, que atingiu cerca de 67,5 bilhões de libras esterlinas. Segundo análise feita pela Brand Finance Group, os bens tangíveis da monarquia como a Coroa, os duques de Lancaster e Cornwall e a coleção Real, que inclui as joias da realeza, totalizam 25,5 bilhões.

Por sua vez, os bens intangíveis, entendido como os benefícios gerados ao longo dos anos para a economia do Reino Unido, valem 42 bilhões de libras esterlinas.

A pesquisa ainda afirma que a cifra tem aumentado a cada ano, desde que o estudo foi realizado pela primeira vez em 2012. Os benefícios econômicos gerados pela monarquia têm um custo muito baixo para a nação britânica, cerca de 4,50 libras esterlinas por pessoa ao ano. No entanto, uma parte significativa dos custos totais da Família Real (292 milhões) se refere à manutenção da residência, salários dos funcionários, despesas de viagem para os chefes de Estado e o Sovereign Grant - fundo de dinheiro público pago à rainha todo ano para ser gasto em funções oficiais.