Itália realiza festival de música contra a máfia

A Itália está realizando a oitava edição do festival "Música contra a máfia", evento que elege a melhor canção que destina a sua letra para se opor ao uso da violência.

Nessa fase, os internautas estão escolhendo as suas canções favoritas através da página do concurso no Facebook e, a partir do dia 28 de novembro, um júri com diversos estudantes, artistas e críticos vão selecionar as 10 músicas para participarem da final do concurso.

A final do festival será realizada entre os dias 15 e 16 de dezembro, no Teatro Morelli di Cozenza, no sul da Itália.