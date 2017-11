Melhores vinhos do Brasil são apresentados ao público, após prova às cegas de quatro dias

O público já pode ter acesso ao resultado da 6ª edição da Grande Prova Vinhos do Brasil, realizada no Rio de Janeiro. Foram quatro dias de certame, onde um time de jurados especialistas avaliou às cegas 827 amostras de produtores nacionais, divididas em 31 categorias, entre diferentes variedades de vinhos branco, tinto, rosé, doces e fortificados, espumantes e sucos de uva.

A prova é uma parceria do Grupo BACO, especializado no mercado de vinhos e o Ibravin (Instituto brasileiro do vinho), que apoia o evento juntamente com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul (SEAPI), sendo o maior e mais respeitado concurso de vinhos disponíveis no mercado, referência no Brasil e exterior.

O júri, comandado por Marcelo Copello, contou com grandes especialistas do Brasil e do exterior. Eugenio Lira, presidente da Associação de Enólogos do Chile, foi um dos convidados especiais. Comentários de Lira na imprensa relativos à qualidade dos espumantes do Brasil geraram um grande envolvimento nas redes sócias; “são os melhores espumantes da América Latina, com uma produção consistente. O nível de conhecimento técnico alcançado no Brasil é o mais elevado da região” atestou o chileno

"Sempre uma inequívoca, grandiosa, única, didática e magnifica experiência poder degustar, em um único evento, a mais completa panorâmica do vinho brasileiro” o restaurateur e fundador da Associação Brasileira de Sommelier, Danio Braga, que também foi um dos jurados da prova.

O consumo de vinhos nacionais está crescendo e o resultado dessa grande prova é uma fonte fundamental para quem quer apostar em rótulos nacionais.

“O consumidor poderá ter no resultado uma ótima referência para o seu dia a dia. Em breve todos os vinhos participantes estarão na versão digital do Anuário Vinhos do Brasil, facilitando a busca e não só dos vinhos. Ele poderá navegar nas regiões, IG's, DO's e até mesmo nas vinícolas", destaca Sergio Queiroz, uma dos organizadores da Grande Prova.

Queiroz também ressalta que não só os campeões merecem destaque: "importante destacar que os campeões saem de finais extremamente concorridas, ou seja, temos grandes vinhos lado a lado, e estes com certeza estarão com as medalhas de ouro e prata, é acompanhar de perto a listagem e aproveitar cada um deles", completa.

Os vinhos e sucos vencedores recebem um selo da prova para atestar sua qualidade. Nessa edição da prova, os jurados tiveram boas surpresas e consequentemente o consumidor final também terá mais opções para o brinde nas festas de fim de ano, entre outras ocasiões.

O resultado:

Espumante Brut Branco Champenoise: Espumante Cave Geisse Brut

Espumante Brut Branco Charmat: Espumante Casa Galiotto Brut

Espumante Brut Rosé Champenoise: Espumante Casa Valduga Arte Brut Rose

Espumante Brut Rosé Charmat (EMPATE):

Espumante Dunamis Ar Brut Rosé

Espumante Cave del Veneto Brut Rosé, Adega Chesini

Espumante Extra-Brut, Nature Branco: Espumante Victoria Geisse Extra Brut 2017

Espumante Extra-Brut, Nature Rosé: Espumante Victoria Geisse Extra Brut Rosé 2016

Espumante Prosecco/Glera: Espumante X Decima Prosecco

Espumante Moscatel Branco: Espumante Giaretta Moscatel

Espumante Demi-Sec Branco: Espumante Casa Perini ICE Demi-Sec

Espumante Moscatel e Demi-Sec Rosé: Espumante Monte Paschoal Moscatel, Basso

Branco Chardonnay: Pizzato Legno Chardonnay 2016

Branco Sauvignon Blanc: Dom Pedrito Obelisco Sauvignon Blanc 2016

Branco Gewurztraminer: RAR Collezione Gewurztraminer 2011

Branco Riesling: Aurora Varietal Riesling Itálico 2017

Branco Moscato: Monte Paschoal Moscato Frisante, Basso

Branco de Outras Castas e Cortes: Miolo Quinta do Seival Alvarinho 2016

Rosé: Cattacini La Sagrada Familia 2017,

Tinto Cabernet Sauvignon (EMPATE):

Angustifólia Cabernet Sauvignon 2012, Vinícola Araucária

Panizzon Celebrando Gerações Cabernet Sauvignon 2015

Tinto Merlot (EMPATE):

Monte Paschoal Dedicato Merlot 2013, Basso

Barão de Petrópolis Reserva Merlot 2012

Tinto Tannat: Almejo Tannat 2012, Família Bebber

Tinto Sangiovese: Cave Antiga Sangiovese 2012

Tinto Syrah: Vista da Serra Syrah 2015, Guaspari

Tinto Pinot Noir: Monte Paschoal Dedicato Pinot Noir 2014, Basso

Tinto Tempranillo: Lendas do Pampa Tempranillo 2015, Guatambu

Tinto Cabernet Franc: Barão de Petrópolis Reserva Cabernet Franc 2012

Tinto Marselan: Casa Perini Marselan 2014

Tinto de Outras Castas: Lidio Carraro Singular Teroldego 2010

Tinto Cortes: Lidio Carraro Quorum Grande Vindima 2008

Doces e Fortificados: Boscato Licoroso

Suco de Uva Integral Branco: Suco de Uva Integral Zanrosso

Suco de Uva Integral Tinto: Suco de Uva Integral Galiotto

Onze dos campeões estão também na lista dos Best Buy* (abaixo de R$ 50) , sendo que um dos vinhos campeões, medalha de ouro, tem seu preço ao consumidor final em R$ 18,00. O Monte Paschoal Moscato Frisante

Três dos vinhos campeões estão abaixo dos R$ 30 São eles

Espumante Monte Paschoal Moscatel Rosé

Panizzon Celebrando Gerações Cabernet Sauvignon 2015

Monte Paschoal Moscato Frisante

Além dos esperados prêmios as amostras do Rio Grande do Sul, Vinhos de Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo, mostrando o potencial dos novos terroir e já algumas aptidões de cada um deles

Premiação e Evento

A cerimônia de entrega dos prêmios aos produtores será realizada no dia 23 de novembro no Hotel TRI Flores de Cunha, apoiador do evento no Rio Grande do Sul, Juntamente com a prefeitura de Flores de Cunha.

Outro evento que faz parte da premiação, mais voltado para público final, será realizado nos dias 8, 9 e 10 de dezembro no Mercado do Produtor no Uptown Barra, no Rio de Janeiro, onde se poderá provar e adquirir as garrafas premiadas. O evento contará ainda com uma Master Class no dia 8, com prova comentada de vinhos de destaque do concurso.

Jurados

Foram 23 jurados responsáveis por avaliar as amostras inscritas. O júri foi composto por profissionais da área, como enólogos, sommeliers, jornalistas, professores, gerentes da A&B.

Entre os profissionais, estão: Marcelo Copello, presidente do júri, Grupo BACO Multimídia; Sergio Queiroz, Grupo BACO Multimídia; Eugenio Lira, Presidente da Associação de Enólogos do Chile; Danio Braga - chef e sommelier, fundador da ABS Brasil; José Luiz Pagliari, professor do SENAC-SP e diretor da SBAV-SP; Luiz Cola – jornalista da Gazeta de Vitória; Ricardo Farias – Diretor da ABS-Rio; Celio Alzer - Professor da ABS-Rio; Maria Helena Tahuata, vice-presidente da ABS-Rio; Homero Sodré, consultor de vinhos; Jocelyn Sodré, professora de vinhos da Universidade Estácio de Sá; Roberto Rodrigues, diretor da ABS Rio; Ramon Justino, Sommelier bi-campeão do RWFF 2015 e 2017; Wallace Neves, Sommelier campeão do RWFF 2016; João Pedro Lamonica, Sommelier campeão do RWFF 2013; Giancarlo Pochettino, Gerente de A&B da Rede Windsor; Marcelo dos Santos, Sommelier do Mr Lam; Rodrigo Moura, Sommelier e diretor da ABS-Rio; Joseph Morgan, diretor da ABS-Rio; Paulo Decat, diretor da ABS-Rio; Raphael Zanon, Sommelier do Satyricon; Eduardo Ferreira, Sommelier do Fasano e Gabriela Poletto – enóloga, do Ibravin.