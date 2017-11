Tulipa Ruiz lança seu quarto álbum “TU” no Theatro Net Rio

A cantora e compositora paulista Tulipa Ruiz apresenta na próxima terça-feira (21), às 21h, no Theatro Net Rio, em Copacabana, no Rio de Janeiro, canções inéditas e releituras que estão no álbum 'TU', o quarto disco da artista, que tem produção de seu irmão Gustavo Ruiz e de Stéphane San Juan.

Tulipa explica que o disco vem mesmo em letras maiúsculas, "em capslock para acentuar a grafia da palavra e assim mergulhar em seu significado", diz a cantora.

"TU sou eu e é você. TU é a gente. Tu também é dois. Two. Eu e Gustavo, meu irmão e parceiro musical. Tu é para. É oferenda. A ideia do disco nasceu a partir de uma gira que fizemos voz e violão, formato que eu gosto de chamar de 'nude', porque é como se as músicas estivessem peladas. Tocar as músicas desse jeito nos aproximou da espinha dorsal de cada canção. E fiquei com vontade de gravá-las assim: um violão, uma voz e algumas poucas percussões", explica.

Tulipa Ruiz se apresenta às 21h da próxima terça-feira (21), no Theatro Net Rio, em Copacabana

Tulipa explica, ainda, que a opção por fazer um disco mais íntimo e mais cru é um contrabalanço com o momento atual, "onde a tecnologia nos dispersa e a overdose de informação nos sobrecarrega":

"Em tempos de relações rasas, esse é um disco que me aproxima do ritual da fogueira. Do olho no olho. Dos meus amigos. Os antigos e os novos. Os da floresta e os da cidade. Tu sou eu, Gustavo e Stéphane San Juan. Gustavo no violão e na inventação das músicas junto comigo. Stephane nas percussões. Os dois na produção do disco. Scotty Hard foi o engenheiro de som", diz a cantora.