Antônio Carlos & Jocafi celebram 50 anos de palco no Blue Note com Ithamara Koorax

A dupla Antônio Carlos & Jocafi faz parte da memória afetiva dos brasileiros. Os autores do sucesso ‘Você abusou’ voltam aos palcos para celebrar 50 anos de carreira no Blue Note Rio, no dia 17 de novembro (sexta), com direito a todos os seus sucessos. A convidada da noite será a cantora Ithamara Koorax, que brilha no cenário de jazz mundial. Outra novidade será a apresentação para o público pela primeira vez da música ‘Lívia’, homenagem do duo à personagem do romance ‘Mar morto’ de Jorge Amado.

Os baianos Antônio Carlos Marques Pinto e José Carlos Figueiredo gravaram seu primeiro álbum em 1971 ‘Mudei de ideia’, com o produtor Rildo Hora, um sucesso imediato que confirmou a competência de ambos. Daí em diante, músicas como “Você Abusou”, “Mas que Doidice”, “Morte do Amor” e “Toró de Lágrimas” conquistaram corações pelo Brasil.

Outra novidade será a apresentação para o público pela primeira vez da música ‘Lívia’, homenagem do duo à personagem do romance ‘Mar morto’ de Jorge Amado

Uma carreira de sucesso, que inclui a autoria de trilhas sonoras, aberturas e temas para novelas e seriados como “Super Manuela”, “O Primeiro Amor” e “Shazam e o Xerife” na TV Globo. No cinema, a convite do cineasta francês Marcel Camus (diretor de “Orfeu do Carnaval”), foram convidados para fazer a trilha do filme “Otália da Bahia”, baseado no romance “Pastores da Noite” de Jorge Amado, além de músicas para o filme espanhol “Jamón Jamón”.

Como compositores tiveram a oportunidade de gravar com os maiores nomes da música popular brasileira, como Vinícius de Moraes, Orlando Silva, Maísa, Nelson Gonçalves, Toquinho, Clara Nunes, Os Originais do Samba, Doris Monteiro, Jorge Aragão, MPB-4, Angela Maria, Emílio Santiago, Alcione, Djavan, Daniela Mercury, D2, Baiana System, Russo Passapusso e cantada por Celia Cruz, José Feliciano, Ella Fitzgerald e Stevie Wonder entre outros.

No exterior obtiveram consagração com a música “Você Abusou”, gravada na França por Michel Fugain na versão “Fais Comme L´oiseau”, que vendeu mais de três milhões de cópias e lhes abriu o mercado mundial. Desde então, “Você Abusou” foi gravada em vários idiomas e interpretada por estrelas como Sérgio Mendes, Célia Cruz, Paul Morriat e Stevie Wonder.

A simplicidade gostosa de suas letras e o forte apelo popular dos sambas-de-roda da Bahia servem de alicerce para composições envolventes e inesquecíveis que encantam desde a década de 70. “Música popular é para ser cantada e dançada pelo povo” dizem, acostumados com as noitadas de samba no antigo Mercado Modelo, onde todos cantavam e dançavam ao som de suas melodias.