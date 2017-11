9ª edição da Semana começa dia 16 de novembro no Rio

Voltada para a exibição e discussão da produção brasileira contemporânea de curta, média e longa metragem, a Semana (que até o ano passado se chamava Semana dos Realizadores) chega à sua 9ª edição de 16 a 22 de novembro, no Espaço Itaú de Cinema, em Botafogo.

O festival conta este ano com 56 produções de vários estados brasileiros, que serão exibidas na mostra competitiva e em sessões especiais, além de duas mostras convidadas compostas por filmes nacionais e internacionais, vindos de países como Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, França e Alemanha. Este ano, o evento recebeu inscrições de 132 longas-metragens e 760 curtas-metragens, um aumento de 30% no total de filmes em relação ao ano passado. O evento é produzido pela Jurubeba Produções e tem patrocínio da RioFilme e da SEC-RJ.

'Era uma vez Brasilia'

Diferentemente dos anos anteriores, a Semana começa esta edição com um dia inteiro de sessões de abertura, todas gratuitas. A programação começa às 17h, com o curta 'O Golpe em 50 cortes ou o corte em 50 golpes', de Lucas Campolina, e o longa 'Escolas em luta', de Eduardo Consonni, Rodrigo T. Marques e Tiago Tambelli. Às 19h30, a Semana apresenta uma sessão especial Irmãos Carvalho, com a exibição de dois curtas (dentre eles Chico, prêmio de melhor direção no último Festival de Brasília) da dupla do Morro do Salgueiro. Às 21h, é a vez do premiado 'Arábia', de Affonso Uchôa e João Dumans (Minas Gerais), um dos mais celebrados e aguardados filmes do ano. O longa, que acompanha a trajetória de um trabalhador marginalizado, foi o vencedor da 50ª edição do Festival de Brasília e destaque em festivais como Roterdã e New Films/ New Directors, em Nova Iorque.

Para a mostra competitiva, foram selecionados 16 filmes, entre eles 'Café com Canela', de Ary Rosa e Glenda Nicácio (Bahia), vencedor do prêmio de melhor filme do júri popular do Festival de Brasília; 'Antônio um dois três' (Ceará), primeiro longa de Leonardo Mouramateus, que chega ao Rio depois de participar de festivais importantes como o de Roterdã, IndieLisboa e CPH:PIX; 'Era uma vez Brasília', de Adirley Queirós, que recebeu o prêmio de melhor direção no Festival de Brasília; 'Pazucus: a ilha do desarrego', um provocante exemplar do terror catarinense; e 'Resiliência', novo curta do artista visual Marcellvs L., que terá sua première internacional. O longa '66Kinos', do alemão Philipp Hartmann, faz sua estreia carioca no encerramento do evento. O diretor participará ainda do júri oficial da Semana, ao lado da cineasta Paula Gaitán e da atriz Mariana Nunes.

António Um Dois Três

“Fazer uma seleção de menos de 40 filmes, recebendo mais de 750 curtas e 130 longas, não é tarefa simples. Mas neste ano, penso que a dificuldade foi bem além das questões numéricas. Enquanto o país está em convulsão, aturdido pelos golpes que se sucedem, o cinema pulsa forte. Várias questões fundamentais têm pautado discussões acaloradas na área e a Semana não pode se furtar a participar, como festival que busca não apenas exibir, mas propor reflexões sobre o cinema brasileiro contemporâneo”, declara Daniel Queiroz, programador da Semana. “Quero acreditar que o recorte realizado para a programação da 9a edição do festival aponta para caminhos bem particulares e interessantes. O mundo parece enfermo, mas o cinema está bem vivo!”

A 9ª Semana apresenta ainda duas mostras de curadores convidados. O crítico e curador Victor Guimarães propõe uma mostra de filmes contemporâneos internacionais, na qual estão reunidas produções como 'Paris est une fête - Un filme en 18 vagues', do diretor Sylvain George, que acompanha adolescentes estrangeiros em seus percursos pelas ruas da capital francesa após os atentados na cidade desde o final de 2015. Também foram selecionadas obras do argentino Eduardo Williams, do galês Scott Barley, da americana Deborah Stratman e da espanhola radicada nos Estados Unidos, Monica Savirón.

A curadora e pesquisadora Patrícia Mourão apresenta, pela segunda vez na Semana, uma sessão que busca trabalhar com o deslocamento de obras das salas de galerias e museus para a tela do cinema. Em sua seleção, estão obras como Cais do corpo, de Virginia de Medeiros (RJ); Rio de Janeiro, de Luiz Roque (SP) e Superquadra-Sací, de Cristiano Lenhardt (PE).

A cerimônia de premiação será realizada dia 22, às 21h, no Espaço Itaú de Cinema. O júri oficial é formado pela atriz brasiliense Mariana Nunes, pela artista visual, fotógrafa, poeta e cineasta Paula Gaitán e pelo cineasta Philipp Hartmann.

Serviço: 9ª Semana – Festival de Cinema

Data: 16 a 22 de novembro de 2017

Local: Espaço Itaú de Cinema - Praia de Botafogo, 316 - Botafogo (2559-8751)

Ingressos: R$ 6 (meia-entrada) e R$ 12. No dia 16, todas as sessões são gratuitas.

Programação completa: www.semana.art.br