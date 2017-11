Gato sem focinho é centro das atenções nas redes sociais

O gatinho Nigel vem ganhando as redes sociais. O pequeno felino não tem focinho, mas vem chamando atenção no centro de adoção de animais MSPCA, em Boston (EUA). O animal, encontrado em uma lixeira, fez tanto sucesso que ganhou um perfil no Instagram.

Nigel passou por uma cirurgia na semana passada, pois tinha dificuldades de se alimentar. O processo de recuperação do animal vem sendo publicado na rede social. Com tantos candidatos a levarem o bichano pra casa, a ONG deve escolher quem será o novo dono de Nigel.