Coletânea Audiovisual de Machado de Assis é lançada no Rio

Maior escritor brasileiro e cronista carioca do século 19, Machado de Assis terá pela primeira vez uma coletânea, de cinco de seus melhores contos adaptados para o audiovisual. ‘5xMachado’ será lançada no dia 7 de novembro, às 19h, na Livraria da Travessa, em Botafogo.

A série aborda temas característicos do universo machadiano, como relações amorosas e de amizade, paixões, ambições pessoais, costumes populares e comportamento social que retratam a sociedade carioca do Segundo Reinado. Com apurada recriação de época, cinco cineastas - Jom Tob Azulay (também produtor da série), Liloye Boubli, Mario da Silva, Helena Lustosa e Otávio Bezerra – dirigem, respectivamente, os contos ‘Uns Braços’, ‘O Conto da Vara’, ‘Teoria do Medalhão’, ‘Entre Santos’ e ‘Uma Visita de Alcibíades’, conferindo a cada história olhares interpretativos originais e instigantes.

Os atores, na sua maioria estreantes ou não profissionais, revelam em suas atuações uma espontaneidade por vezes surpreendente. Excepcionalmente, destaca-se a atuação do veterano Tonico Pereira. Elogiada pelo saudoso Eduardo Portella, a série tem depoimento do acadêmico Geraldo Carneiro e apresentação do crítico e poeta Affonso Romano de Santana.