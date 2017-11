Choro para cordas dedilhadas é destaque do Música do Palácio

Para homenagear o choro, a Camerata Dedilhada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) se apresenta na quinta-feira (9), às 19h, no Museu da Justiça - Centro Cultural do Poder Judiciário (CCMJ), no Rio de Janeiro. O show gratuito faz parte do Programa Música no Palácio, promovido em parceira com a Escola de Música da UFRJ. A apresentação ocorrerá na Sala Multiuso, no Antigo Palácio da Justiça.

Criada em 2013, a Camerata Dedilhada reúne seis músicos com mais de 30 anos de experiência em outros conjuntos e que se reencontraram, sem nenhum planejamento, no Departamento de Cordas da UFRJ. O grupo, integrado por Paulo Sá, Henrique Cazes, Marcello Gonçalves, Celso Ramalho, Bartolomeu Wiese e Marcus Ferrer, apresenta uma formação composta por: Cavaquinho, Bandolim, Viola Brasileira (10 cordas), Violão Requinto, Violão de 6 cordas e Violão de 7 cordas.

O programa “Música no Palácio”, em seu sétimo ano consecutivo, consolida o CCMJ como um dos únicos espaços de execução de música de câmera no Rio de Janeiro. A série, com curadoria artística da Escola de Música da UFRJ desde 2012, já recebeu diversos artistas de renome, com programação que contempla do popular ao erudito da música camerística.

A entrada é gratuita e as senhas serão distribuídas 30 minutos antes do início do concerto.

Serviço:

9/11 – Tributo ao Choro – Camerata Dedilhada de Cordas da UFRJ

Paulo Sá – Bandolim

Henrique Cazes - Cavaquinho

Marcus Ferrer - Viola de 10 cordas

Celso Ramalho - Violão Requinto

Bartolomeu Wiese - Violão de 6 cordas

Marcello Gonçalves - Violão de 7 cordas

Local: Sala Multiuso

Antigo Palácio da Justiça

Rua Dom Manuel 29 - Térreo - Centro - Rio de Janeiro - RJ

Telefones: 55 21 3133-3366 / 3133-3368

Entrada Franca

Distribuição de senhas: 18h30