Grupo Liberado Júnior inaugura sucursal na cidade maravilhosa

Liberado Júnior diretor do Grupo de Comunicação que leva seu nome comemora 2017 com chave de ouro. Inaugurada a quinze dias, a Sucursal Rio de Janeiro localizada na charmosa rua Miguel Pereira, no bairro do Humaitá, Zona Sul Carioca e já em pleno funcionamento para atender as demandas das revistas Mais Influente Homem e A Mais Influente Mulher.

Em suas páginas, o leitor encontrará dicas de moda, estilo, corpo, consumo, comportamento e entretenimento, além de informações de bastidores, notícias exclusivas, tendências e personagens marcantes que sempre passam pelo nosso olhar. Além do crescente número de assinantes, as registas ganharam boa parte das bancas na Cidade Maravilhosa e promete fazer grandes eventos para movimentar a cidade.