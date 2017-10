Orquestra Sinfônica da UFRJ na XXII Bienal de Música Brasileira Contemporânea

A Orquestra Sinfônica da UFRJ, integrante do ProArt, programa do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, se apresenta na XXII Bienal de Música Brasileira Contemporânea, na Sala Cecília Meireles, sexta-feira, dia 27 de outubro, às 20h.

O evento contará com regência de André Cardoso, atual presidente da Academia Brasileira de Música, participação dos violinistas Carla Rincón e Daniel Guedes, e do pianista Dimitri Cervo.

Programa

João Guilherme Ripper

Improviso para violino e orquestra

Solista: Daniel Guedes

Helder Oliveira

Resiliens

Wellington Gomes

Estilhaços dançantes

Edson Zampronha

Il respiro del silenzio

Ricardo Tacuchian

Concerto para violino e orquestra

Solista: Carla Rincón

Dimitri Cervo

Rapsódia Maracatu para piano e orquestra

Solista: Dimitri Cervo

A Orquestra Sinfônica da UFRJ (OSUFRJ) é a mais antiga orquestra do Rio de Janeiro, fundada em 1924. Diversos regentes com ela atuaram, entre eles os compositores Francisco Mignone, Oscar Lorenzo Fernandez e José Siqueira. As óperas passaram a fazer parte da temporada anual de concertos a partir de 1949. Em 1969, o maestro Raphael Baptista foi nomeado seu regente titular. Foi sucedido em 1979 pelo maestro Roberto Duarte, que esteve à frente do conjunto por mais de quinze anos. Desde 1998, está sob a direção artística dos maestros André Cardoso e Ernani Aguiar. Em 1997, realizou a gravação integral do Colombo de Carlos Gomes (1836-1896), que mereceu dois importantes prêmios: Prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) de “Melhor CD de 1998” e Prêmio Sharp 1998 de “Melhor CD” na categoria música erudita. Suas funções acadêmicas visam o treinamento e a formação de novos profissionais de orquestra, solistas e regentes. Uma de suas principais características é a valorização da produção musical brasileira, já tendo executado mais de uma centena de obras em estreia mundial.

Serviço: XXII Bienal de Música Brasileira Contemporânea

Data: Sexta-feira, 27 de outubro, às 20h

Local: Sala Cecília Meireles - Rua da Lapa, 47 - Lapa

Ingressos: R$ 10,00

Mais informações: 21 2332-9223