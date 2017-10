Roma recebe exposição com 60 obras de Claude Monet

O Complexo do Vittoriano de Roma, também conhecido como "Altar da Pátria", inaugurou nesta quinta-feira (19) uma mostra com 60 obras do pintor impressionista francês Claude Monet.

A exposição ficará aberta até o dia 11 de fevereiro de 2018, e o público poderá admirar algumas das pinturas mais famosas do artista, que foram cedidas pelo Museu Marmottan Monet, situado em Paris.

A mostra é dividida em seis seções, que contam toda a trajetória do francês. Entre as 60 obras disponíveis, estão desde suas paisagens rurais e urbanas de Londres e Paris até os primeiros retratos de seus filhos.

Claude Monet morreu em 1926, aos 86 anos, e é considerado o "pai" do movimento impressionista.