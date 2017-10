Feira Cultural Canto Nordestino acontece nesse fim de semana no Leme

O Canto Nordestino chega até a praça Almirante Júlio de Noronha, neste fim de semana, para deixar um dos espaços mais cariocas do Rio com a cara do nordeste. O evento acontece pela primeira vez no Leme, nos próximos dias 21 e 22 de outubro das 13h às 22h, com muita música, comida típica e o melhor do artesanato regional até a Zona Sul.

Representando a conexão arretada Rio x Nordeste, no sábado, quem chega para animar o público é a DJ LaryHill, seguida do baiano Gutierrez Medeiros e do projeto Entrando no Samba. Já no domingo, é a vez do grupo Forró de Rabeca botar todo mundo pra dançar ao som do ''bom e velho'' arrastapé. Além de intervenções artísticas representando Lampião e Maria Bonita e bastante poesia de cordel durante os dois dias, quem chega até a praça, também conta com o espaço 100% ''kids friendly'' para a diversão de toda a família. O parquinho local, o pula pula, a cama elástica e outras surpresas prometem garantir a alegria da criançada.

A iniciativa é também uma homenagem às favelas cariocas, em especial nessa edição: Babilônia e Chapéu Mangueira, por terem como protagonistas um número expressivo de nordestinos em sua formação e cotidiano. O evento celebra a riqueza e a diversidade cultural de uma das regiões mais simbólicas do país em plena cidade maravilhosa visando matar a curiosidade de quem nunca esteve por lá, trazendo um pouquinho de suas belezas, e a saudade de quem saiu mas nunca se esqueceu dos encantos de sua terra natal. A realização é uma co-produção Block Produtora Cultural e Rainha Crespa - dos mesmos produtores da Feira Crespa.