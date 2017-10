Casa Fiat recebe exposição sobre diálogo entre corpo e arte

Com 25 obras dos artistas italianos Paolo Grassino e Luigi Mainolfi, a Casa Fiat de Cultura, situada em Belo Horizonte (MG), realiza até o próximo dia 3 de dezembro a exposição "O Corpo da Matéria. A Matéria do Corpo".

A mostra começou no dia 5 de outubro e exibe esculturas, pinturas, instalações e videoarte, com o objetivo de expor ao público obras contemporâneas feitas por duas gerações diferentes de artistas da Itália.

Pela primeira vez no Brasil, Grassino, nascido em 1967, trouxe 10 trabalhos criados com materiais do cotidiano, como lâmpadas, cabos elétricos e alumínio. O destaque é a instalação "Per sedurre gli insetti" ("Para seduzir os insetos", em português), uma metáfora sobre a sociedade moderna que se apega a futilidades na esperança de dar significado a sua existência, assim como insetos são atraídos pela luz.

Já Mainolfi, de 1948, que esteve no Brasil para a Bienal de São Paulo em 1981, apresenta o conjunto de esculturas "Terre nove" ("Nove terras"), formada por nove esferas de terracota com diâmetros diferentes, representando a "descoberta de um novo mundo".

De acordo com o curador da exposição, o crítico italiano Alessandro Demma, mesmo que os artistas sejam de diferentes gerações, suas obras se relacionam. "Suas criações dialogam e carregam a mesma essência, que é a relação entre matéria, corpo e arte: de como materiais simples podem ser transformados em objetos que permitem uma reflexão sobre o mundo, a natureza e a humanidade, como forma de entender a si e a sociedade atual", declarou.

Com entrada gratuita, a exposição também conta com uma programação educativa com atividades voltadas a crianças, jovens e adultos.