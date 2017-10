Teatro de Modena, na Itália, vai expor estátua de Pavarotti

Para iniciar a temporada de óperas no Teatro Municipal Luciano Pavarotti, em Modena, no norte da Itália, será inaugurado no local uma estátua do tenor italiano em homenagem aos 10 anos de sua morte.

A estátua de Pavarotti estava na cidade de Pietrasanta, ao norte da Itália, que doou a representação do tenor para Modena.

O prefeito de Modena, Gian Carlo Muzzarelli, agradeceu a cidade da Toscana pela doação e avisou que a estátua ficará em um pedestal na entrada do teatro.

Luciano Pavarotti é representado em pé e com os braços abertos, segurando em uma das mãos um lenço. A estátua é fundida em bronze e foi doada por três artistas.