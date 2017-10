Morgan Freeman não está morto, confirmou Rob Schneider após falso alarme

Ao contrário de algumas reportagens que circulam nas redes sociais, Morgan Freeman não está morto.

Com 80 anos, o ator norte-americano tornou-se vítima de um falso boato que afirma seu falecimento. Os rumores começaram a circular semana passada afirmando que o vencedor do Oscar faleceu em casa no Mississippi.

Morgan Freeman tem 80 anos e é vencedor do Oscar de 2005

No entanto, o comediante e ator Rob Schneider, de 53 anos, desmentiu o boato em sua página no Twitter.

"Acabei de ouvir Morgan Freeman é MUITO VIVO!! Desculpe!", escreveu a estrela da comédia. "Meu amigo íntimo me chamou e ele foi UNIFORMADO !!!!", Rob continuou.

O comediante Rob Schneider desmentiu o boato em sua rede social

Uma declaração que foi compartilhada via mídia social dizia: "Morgan Freeman faleceu em sua casa em Charleston, no Mississippi, nesta manhã, de acordo com seu representante. Uma investigação está em andamento, no entanto, o médico legista afirmou que sua morte poderia ser de "causas naturais".

Morgan Freeman estrelou uma série de filmes icônicos, como The Shawshank Redemption e Driving Miss Daisy. Ele ganhou o melhor ator Oscar em 2005 por seu papel em Million Dollar Baby.