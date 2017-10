Gosta de pescar? Conheça o Museu do Instituto de Pesca, em Santos

Quem quer aproveitar para aprender e se divertir não pode deixar de conhecer o Museu de Pesca. Centro de Educação Ambiental – idealizado para atender crianças, jovens e professores, utiliza diferentes recursos lúdicos e pedagógicos para mostrar, divertindo, diferentes faces do ambiente aquático (sobretudo o mar) e a interferência do Homem sobre esse ambiente.

Para o grande público, a principal atração é um imponente esqueleto de baleia, da espécie Balaenoptera physalus, com 23 metros de comprimento e sete toneladas. Além deste, o acervo possui esqueletos de outros animais aquáticos, peças biológicas empalhadas, representação de quatro ecossistemas marinhos do litoral paulista, uma lula gigante (com cinco metros de comprimento e 91 quilos, único exemplar exposto no mundo) e várias espécies de tubarões.

O prédio do Museu é histórico, de localização privilegiada e foi construído em 1908. O local foi escolhido no século 18 como um forte que cruzasse fogo com a Fortaleza da Barra, do outro lado do canal, para atuar na defesa de Santos e São Vicente. O prédio foi construído no lugar do Forte Augusto, destruído em 1894.

Serviço

Museu de Pesca

Avenida Bartolomeu de Gusmão, 192 – Santos

De quarta a domingo, das 10h às 18h

Ingresso: R$ 5

Estudantes e professores: R$ 2,50; crianças até 6 anos, adultos maiores de 60 anos e escolas públicas não pagam

(13) 3261-5260

museu@pesca.sp.gov.br