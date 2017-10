‘Sucesso’ reestréia nesta segunda, 9 de outubro, no Teatro Sesi Centro 

‘Sucesso’ leva aos palcos a jornada tragicômica de um homem que busca entender a origem de seus fracassos e utiliza-se do dinamismo para contar a engraçada trajetória de derrota do protagonista. Assuntos como desilusão amorosa, desemprego e solidão são tratados com ironia, sarcasmo e um pouco de humor negro.

A peça, vencedora do Premio APTR de atriz coadjuvante para Juliana Guimarães e indicada aos premio APTR e Prêmio de Humor (ator coadjuvante para Pedroca Monteiro) em cartaz desde março de 2016 no Rio, além de ter sido convidada para o Gamboavista6 em março com curadoria de Cesar Augusto, reestreia no Teatro Sesi – Centro, dia 09 de outubro, às 19:30.

'Sucesso' conta a história de Ordinário, que, durante uma crise pessoal, se encontra com um empresário bem-sucedido e seu maior ídolo, o que mudará o rumo de sua vida

“Sucesso é essencialmente uma comédia, mas o público pode ser pego de surpresa no meio de uma risada e se emocionar com trechos mais poéticos”, avisa o diretor. No elenco estão: Anderson Cunha, Daniela Fontan, Diego de Abreu, Fabiano Lacombe, Juliana Guimarães, Pedroca Monteiro e Rafael Pissurno.

A história acompanha Ordinário, que, durante uma crise pessoal, se encontra com um empresário bem-sucedido e seu maior ídolo, o que mudará o rumo de sua vida. A peça segue uma ordem não cronológica, como se Ordinário assistisse e revivesse sua vida em um grande flashback. O cenário do espetáculo reproduz uma espécie de estúdio de tv, se deslocando em pequenas partes, de forma a compor pedaços dos ambientes de cada cena. A iluminação recorta todos estes momentos, construindo a edição dos diferentes espaços.

Para pontuar a trama, Leandro se utilizou da música. O espetáculo conta com pequenos números musicais executados ao vivo pelos atores, que cantam e reproduzem os sons de instrumentos, como baixo, bateria e guitarra, com as próprias vozes. “Eu sempre gostei de misturar humor e música. Foi natural associar texto, letras e melodias na hora de criar, assim a parte musical está bem presente na montagem”, explica o dramaturgo. Inclusive, dois dos atores, Lacombe e Pissurno, são componentes da banda vocal carioca “Gó Gó Boys”.

Dramaturgo, diretor, roteirista e músico, Leandro Muniz trabalhou com grandes artistas e comediantes da nova geração (Fábio Porchat, Gregório Duvivier, Bruno Mazzeo, Tata Werneck, Marcelo Adnet…). Começou sua carreira em 1997, como músico e ator, na companhia teatral Os Fodidos Privilegiados e atuou ao lado de Antônio Abujamra, João Falcão, Paulo de Moraes, Karen Acioly, João Fonseca e Miguel Vellinho. Fez parte de projetos importantes, como ‘Escolinha do Professor Raimundo’; ‘Programa de humor de Gabriel Louchard’, no canal Multishow. Escreveu o roteiro ‘Tio Quase Perfeito’, com Marcus Majella (sucesso e público e critica), além de ‘Lady Night’, que estreará sua segunda temporada em outubro.

Serviço: 'Sucesso'

Local: Teatro Sesi Centro - Av Graça Aranha nº 1, Centro do Rio

Data: 09 a 31 de outubro, às segundas e terças, às 19h30

Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)

Classificação indicativa: 14 anos

Mais informações: 21 2563-4163