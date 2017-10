Museu d'Orsay em Paris lança campanha: "Tragam seus filhos para ver gente nua"

Na contramão da polêmica em torno das imagens e vídeos que mostram uma criança tocando os pés de um homem nu durante a mostra "35ª Panorama da Arte Brasileira - 2017" do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), o Museu d'Orsay e o Museu da Orangerie, em Paris relançaram a campanha que tem como cartaz: "Tragam seus filhos para ver gente nua".

Cartaz foi o que mais chamou a atenção na campanha

A operação de comunicação, lançada em 2015, utiliza nove cartazes, exibidos em ruas, paradas de ônibus e metrôs de Paris com obras célebres dos dois museus, sempre direcionadas a pais e filhos. Sucesso nas redes sociais, e na primeira exibição da campanha, a peça de maior destaque utiliza a tela "Femme Nue Couchée" (Mulher Nua Deitada), realizada em 1907, pelo pintor francês Auguste Renoir. O quadro retrata uma mulher jovem deitada em uma cama, com os seios a mostra e o resto coberto com lençol.

A diretora de comunicação do Museu d’Orsay e da Orangerie e coordenadora da campanha, Amélie Hardivillier afirmou que nenhuma obra do museu tem censura de idade, diferentemente do episódio que ocorreu no Santander Cultura de Porto Alegre, com o fechamento da exposição "Queer Museum".

O Louvre, por sua vez, teve a mesma postura do Santander de Porto Alegre. O diretor do museu, Jean-Luc Martinez, vetou a exposição da escultura "Domestikator" no Jardim das Tulherias por considerar que ela poderia "ser mal compreendida pelos visitantes".