Vídeo de criança com homem nu no MAM gera polêmica na web

Um vídeo da apresentação do artista Wagner Schwartz, que ocorreu no dia 26 de setembro no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo tem gerado muita polêmica nas redes sociais.

A performance foi na estreia do 35ª Panorama de arte Brasileira, uma tradicional exposição que mostra a arte no país e busca uma reflexão sobre a identidade brasileira.

A polêmica teve início após o artista aparecer nu e deitado ao lado de uma criança, de aproximadamente quatro anos de idade, que próxima da mãe começa a se movimentar e toca o pé e a mão de Schwarts. As imagens dividiram opiniões nas redes se o que foi apresentado incitava a pedofilia ou se era arte.

Em nota, o MAM informou que a exposição era aberta para todos os públicos, mas que a sala estava "devidamente sinalizada sobre o teor da apresentação, incluindo a nudez artística". "Importante ressaltar que o material apresentado nas plataformas digitais não apresenta este contexto e não informa que a criança que aparece no vídeo estava acompanhada e supervisionada por sua mãe", explica o MAM.

O Ministério Público abriu uma investigação para apurar se houve alguma violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) por parte do museu, da mãe da menina ou do artista. Além disso, uma série de protestos no parque do Ibirapuera aconteceram após a veiculação das imagens da apresentação.