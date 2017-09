Um vídeo que mostra a performance de um artista nu, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Ibirapuera, Zona Sul de São Paulo, está causando polêmica nas redes sociais. Em determinado momento uma criança, filha de uma visitante, toca no pé do homem. O Movimento Brasil Livre (MBL) e outros movimentos reagiram falando em crime.

O artista Wagner Schwartz se apresentou na estreia do 35º Panorama de Arte Brasileira, exposição que propõe reflexão sobre a identidade brasileira. Segundo o MAM, havia a sinalização sobre a nudez na sala onde a performance ocorria.

A performance chamada “La Bête” foi inspirada em um trabalho de Lygia Clark. Uma série de esculturas com dobradiças permite que o espectador se torne figura atuante na obra. Schwartz manipula uma das esculturas se colocando nu, numa alusão à vulnerabilidade.

Performance com homem nu no MAM gera polêmica

O MBL divulgou um vídeo nas redes sociais em que chama a apresentação de “repugnante”, “inaceitável”, “erotização infantil”, “afronta”, “crime”, e afirma que a criança “se sentiu constrangida”. Ainda segundo o vídeo, o vereador Fernando Holiday (DEM) vai “tomar as providências sobre o caso da criança induzida a ato libidinoso”.