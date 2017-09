Musical Remexe está em cartaz na Barra da Tijuca

O orfanato Raio de luz abriga as crianças mais lindas e especiais que já se viu. A Diretora Sofia, o Chico e a Ernestina cuidam, se divertem e mantém a ordem dentro da casa, já na escola essa responsabilidade fica com a sempre doce professora Carol.

Juntos eles formam uma verdadeira e amada família. Em meio a tanta diversão e sonhos surge um concurso de bolos e o prêmio é o passeio para um acampamento, todos estão eufóricos!

Tal competição acaba fazendo com que meninos passem a conviver no orfanato trazendo novas experiências e deixando tudo ainda mais animado! Sonhos, alegria e muita diversão, é o que você vai assistir no MUSICAL REMEXE!

O Musical - Remexe

Evento de 02/09 a 01/10

Sábados: 16h

Domingos: 15h

Valor Inteira: 50,00

Valor Meia: 25,00

Local: Teatro Nathalia Timberg - Freeway Center - Av. das Américas, 2000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.