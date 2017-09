Em Milão, Gisele Bündchen recebe 'Oscar' da sustentabilidade

A modelo brasileira Gisele Bündchen recebeu ontem (24) o prêmio Eco Laureate, entregue durante o evento "Green Carpet Fashion Awards", realizado no Teatro alla Scala, em Milão.

A premiação, que está em sua primeira edição e ocorre durante a Semana de Moda de Milão, reconhece o trabalho da top brasileira pela defesa do meio ambiente e da preservação da Amazônia.

Com direito a um tapete verde feito de garrafas plásticas, o prêmio tem como objetivo destacar as celebridades do setor da moda que usam sua projeção internacional para promover causas sociais.

Em sua conta no Instagram, a modelo brasileira fez um agradecimento a Stella McCartney pelo vestido sustentável que usou na cerimônia. "Obrigada, Stella McCartney, pelo meu vestido bonito e sustentável, elaborado a partir de viscose de origem sustentável de florestas certificadas de forma sustentável na Suécia", disse.

Além da brasileira, o evento reuniu nomes de peso do setor da moda e do cinema, como Giorgio Armani, Lauren Hutton, Pierpaolo Piccioli, Alessandro Michele e Dakota Johnson, Miuccia Prada, Colin Firth, Naomi Campbell, Amber Valletta e Bianca Balt. "Em outros tempos, a moda se fechava em seu próprio mundo e ignorava o mundo externo. Hoje, tudo mudou", disse Armani, que defende a abolição de peles de animais em suas coleções. (ANSA)