Jovens da Rocinha aprovados em vestibular da PUC-Rio

A maior parte das matérias jornalísticas sobre à Rocinha mostram apenas jovens cometendo delitos, jovens sendo presos, jovens sendo mortos. Mas esses episódios estão longe de refletirem a grande população da Rocinha: um povo guerreiro e trabalhador. E se a grande mídia valoriza muito mais a violência do que os potenciais, nós temos o papel de valorizar os talentos.

Gabrielle

Escrevo hoje esse artigo apenas para que fique registrado na memória de nossa sociedade o potencial que os nossos jovens possuem. Recebemos com muita felicidade a notícia que cinco jovens da Rocinha foram aprovados em primeira convocação no vestibular da PUC-Rio e se matricularam com isenção.

Apresento os jovens Jhoni Silva, Guilheme Felix, Lizandra Barros, Gabrielle Aquino e Ítalo Ferreira, todos com idades entre 18 e 20 anos, moradores da Rocinha, ex-alunos de escolas públicas, que agora passarão a fazer parte dos ainda 5% dos moradores de favela que possuem ensino superior no Brasil.

Ítalo

Esses nomes são apenas alguns dos muitos que tiveram o mesmo sucesso nas provas, mas servem para mostrar a verdade sobre à Rocinha e também para inspirar todos jovens de que é possível.

Todos esses nomes citados têm em comum a participação durante à adolescência no Núcleo de Estudo e Ação Sobre o Menor, um núcleo da PUC-Rio voltado para inclusão de jovens de comunidades, o que valida ainda mais a tese de que é preciso educação e profissionalização aos nossos jovens e que violência se combate com oportunidades.

Parabéns aos jovens citados e a todos que se dedicaram aos exames de vestibular. Vocês são a força e o futuro da Rocinha. Parabéns!

Jhoni, Lizandra e Guilherme

* Davison Coutinho, morador da Rocinha desde o nascimento. Bacharel em desenho industrial pela PUC-Rio, Mestre em Design pela PUC-Rio, membro da comissão de moradores da Rocinha, Vidigal e Chácara do Céu, professor, escritor, designer e liderança comunitária na Comunidade