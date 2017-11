Hub Rio recebe o pai do HipHop: AfrikaBambaataa

Um dos pilares do Hip Hop e fundador da Universal Zulu Nation (organização mundial de Hip Hop) AfrikaBambaataa vem ao Rio de Janeiro para celebrar o novembro negro e o mês do Hip Hop! Nascido no Bronx, Bambaataa percebeu que a cultura Hip Hop é uma real ferramenta de transformação da sociedade.

Fundador dos cinco elementos (Rapper, DJ, breakdance, graffiti e o conhecimento) começou discotecando nos anos 1970, e mais tarde projetou à organização intitulada "Universal Zulu Nation". Seu interesse pela música foi diversificado desde o começo de sua trajetória, e transita dos sons africanos ao RnB, música Clássica, Jazz Latino, assim como o Calypso Caribenho.

A festa é coproduzida pela WESTCOAST RJ BRASIL HIP-HOP e tem como pano de fundo perceber qual é o impacto social que o estilo gera na vida das pessoas, na comunicação e na coletividade. Para o jovem, o hip hop proporciona uma narrativa que vai da favela para o asfalto e vice-versa, em uma tentativa de busca pela democracia, pela paz e pela igualdade.

O Movimento Hip Hop ganhou maior notoriedade no Estado após a audiência pública realizada ano passado. A então deputada Aspásia Camargo (PV), apresentou e conseguiu aprovação na Alerj do projeto de lei 2.883/2014 que incentivava a criação do Dia Estadual do Hip Hop, comemorado no 12 de novembro, através da, lei 6.610/2014, entrando a partir de 22 de outubro de 2014 no calendário oficial de datas comemorativas do estado.

Vendo o Hip-Hop como um importante instrumento a ser usado por seus representantes, este movimento tende a se unir a outros movimentos sociais e de cultura em reivindicação aos direitos plenos daqueles que não têm voz e sempre são marginalizados pela sociedade. Esse é o espirito de AfrikaBambaataa, esse é o espitiro da Zulu Nation.

As portas do evento se abrirão neste sábado (25) às 22h no Hub RJ na Avenida Professor Pereira Reis, 50, Santo Cristo. Maiores informações pelo endereço eletrônico: https://www.facebook.com/events/295426817642312/?ti=cl

*Walmyr Junior é morador de Marcílio Dias, no conjunto de favelas da Maré, é professor, membro do MNU e do Coletivo Enegrecer. Atuou como Conselheiro Nacional de Juventude (Conjuve). Integra a Pastoral Universitária da PUC-Rio. Representou a sociedade civil no encontro com o Papa Francisco no Theatro Municipal, durante a JMJ