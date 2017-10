Crivella promete reabrir biblioteca Parque Rocinha

Em meio a um período de tristeza, a Rocinha recebe um investimento mais que necessário para a paz:

O prefeito Marcelo Crivella esteve na Rocinha na manhã do dia 4, junto com o secretário de Cultura, deputado André Lazaroni, visitando a Biblioteca Parque Rocinha, fechada há quase um ano por falta de recursos do Governo do Estado.

O prefeito prometeu injetar R$1,5 milhão para reabertura do espaço. Segundo Lazaroni, o valor seria suficiente para manter o funcionamento por dois anos. Na próxima semana já se inicia o processo de licitação e a promessa é que a reabertura sem logo em breve.

Estamos na torcida para que o processo seja transparente e que o espaço volte logo a funcionar.

Colaborou: Denis Neves.

#paznaRocinha

* Davison Coutinho, morador da Rocinha desde o nascimento. Bacharel em desenho industrial pela PUC-Rio, Mestre em Design pela PUC-Rio, membro da comissão de moradores da Rocinha, Vidigal e Chácara do Céu, professor, escritor, designer e liderança comunitária na Comunidade