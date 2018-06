Empresa japonesa desenvolve drone-sombrinha

Quem já sofreu com os verões quentes e úmidos do Japão compreenderá a invenção de um novo e surpreendente artefato: uma sombrinha ambulante, carregada por um drone.

Asahi Power Service, uma pequena empresa da prefeitura de Tochigi (nordeste), espera comercializar seu dispositivo no próximo ano.

Inicialmente será destinado a espaços privados fechados, como campos de golfe, devido aos riscos de queda do objeto e às complicações derivadas da regulação do uso de drones.

Pequena empresa da prefeitura de Tochigi espera comercializar dispositivo no próximo ano

"Pensei em desenvolver esse objeto porque não gosto de carregar uma sombrinha", declarou à AFP o presidente da empresa, Kenji Suzuki.

Com um diâmetro de 1,5 metro, o protótipo do drone-sombrinha pesa 5 quilos e possui autonomia de cinco minutos com uma bateria totalmente carregada, mas a empresa espera atingir 20 minutos ao deixar o objeto mais leve.