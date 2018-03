Uber diz que coopera com polícia dos EUA após acidente com veículo autônomo

A Uber anunciou nesta segunda-feira (19) que está cooperando com a polícia após um acidente com uma vítima fatal envolvendo um de seus automóveis autônomos em Tempe (Arizona, sudeste dos Estados Unidos).

"Nossas condolências à família da vítima. Cooperamos totalmente com as autoridades locais em sua investigação sobre o acidente", indicou a companhia em um breve comunicado.

Segundo a empresa de transporte particular, "o veículo estava no modo autônomo com um operador atrás do volante no momento da colisão". O carro "atingiu uma mulher que atravessava a rua fora da faixa de pedestres".

A vítima foi levada para o hospital, onde faleceu.