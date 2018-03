Zoológico do Texas surpreende público com serpente de duas cabeças 

Quando você olha para esta cobra rato de duas cabeças que habita no zoológico de Waco's Cameron, provavelmente se pergunta se elas logo irão brigar uma com a outra.

Porém, isto não é algo que preocupe as autoridades do zoo, comunica a edição Waco Tribune-Herald, pois a serpente passou 18 meses crescendo sem brigas em espaço isolado antes de ser apresentada ao público nesta semana.

Pancho and Lefty, nomes que os funcionários do zoológico escolheram para as "irmãs", se inspirando em uma canção de Townes Van Zandt, ainda vai crescer além do seu comprimento de 45 centímetros, atingindo por volta de 107 cm, ou seja, mais de um metro.

"Ela não era muito grande quando a pegamos, e tentamos sempre ter muito cuidado com os recém-nascidos de qualquer tipo de animais", disse o supervisor de anfíbios e répteis do zoológico, Brian Henley. "Eles ainda não têm um bom sistema imunológico, especialmente quando se trata de uma serpente com duas cabeças, queríamos ter certeza de que tudo estaria bem", adiantou.

As cobras rato comem principalmente roedores e pássaros e, para logo responder à sua provável pergunta — sim, duas cabeças comem como uma.

"A da esquerda continua sendo a cabeça dominante", disse Henley. "Por isso, quem come é normalmente a de esquerda, mas a de direita, como vimos várias vezes, pode tirar sua comida de vez em quando", especificou o representante do zoológico.