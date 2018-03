Pesquisadores da Kaspersky descobrem bizarra falha de segurança em câmeras inteligentes

Pesquisadores da empresa de segurança cibernética Kaspersky Lab disseram que encontraram muitas falhas de segurança graves dentro de câmeras inteligentes populares fabricadas pela Hanwha Techwin.

Chefe da equipe de pesquisa de vulnerabilidade da Kaspersky Lab, Vladimir Dashchenko disse haver 13 vulnerabilidades com as câmeras do PNW SmartCam da Hanwha, que a empresa lançou quando ainda era da propriedade da Samsung.

De acordo com Dashchenko, as vulnerabilidades estão no serviço de armazenamento na nuvem das câmeras, que é usado pelos clientes para monitorar dados em seus outros dispositivos eletrônicos, como telefones e tablets. Tendo acesso à nuvem, um hacker pode então usar a câmera em ataques a outros dispositivos.

Um criminoso pode baixar e executar remotamente qualquer código malicioso, roubar dados pessoais de usuários, desativar remotamente a câmera e assim por diante.

Após a descoberta feita pela Kaspersky Lab, o porta-voz da Hanwha disse que funcionários da empresa estavam trabalhando o tempo todo para fornecer soluções para as vulnerabilidades e fornecer uma atualização rápida.