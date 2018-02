Pesquisadores encontram pinturas de Neandertal na Espanha

Um estudo publicado na revista "Science" concluiu que pinturas feitas por Neandertais, ancestrais dos homens, em algumas cavernas na Espanha, muda o curso da história, pois até então acreditava-se que fora o Homo sapiens o "primeiro pintor". Para determinar a data das pinturas, foi utilizado urânio.

Descobriu-se que os relevos na caverna são datadas de 64 mil anos atrás - ou seja 20 mil anos antes da existência do Homo sapiens - comprovando que tal espécie não poderia ter sido influenciada pelo homem a criar desenhos. Com isso, leva-se a crer que os Neandertais tinham capacidade de simbologia - habilidade cognitiva exclusiva do Homo sapiens.

Os desenhos são compostos por figuras vermelhas e pretas de animais, assim como sinais geométricos, e foram encontrados em três grutas espanholas, "La Pasiega" em Cantábria, "Maltravieso" em Estremadura e "Ardales" em Andaluzia. Aproximadamente um mês atrás, estudiosos descobriram o fóssil humano mais antigo da história, de 50 mil anos atrás, em uma caverna em Israel.

O episódio demonstra que a imigração para a África aconteceu antes do estimado, mas também apresenta novas diferenças entre os Neandertais e o homem.