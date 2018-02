Uber quer lançar projeto de 'táxi-voador' em 10 anos

O diretor executivo do Uber, Dara Khosrowshahi, explicou nesta terça-feira (20), durante um fórum em Tóquio, que o "taxi-aéreo" estará disponível em até 10 anos. "Os progressos tecnológicos estão indo além do esperado", disse.

Os primeiros testes para o "Uber Air" estão programados para acontecer nos Estados Unidos em 2020, mas para o CEO, entre cinco e 10 anos já será possível comercializá-lo. Sua intenção é que durante os Jogos Olímpicos de 2028, o serviço já esteja em operação. Para acelerar a locomoção nas cidades, o Uber utilizará aparelhos voadores elétricos autônomos capazes de levantar voo e aterrissar na vertical, como os helicópteros.

O serviço funcionará da mesma maneira que um Uber convencional e poderá ser solicitado através do próprio aplicativo. A ideia, que surgiu há alguns meses, está de acordo com o que as outras empresas planejam. A Airbus anunciou recentemente seu protótipo de drone-táxi, assim como a Boeing.

Já a Vodafone tem projetos para criar drones de segurança para monitorar a atividade de carros. Entretanto, o projeto poderá enfrentar algumas resistências ao redor dos continentes com relação a segurança dos passageiros.

Em Marrocos, por exemplo, as atividades da empresa foram suspensas pela falta de regras concretas sobre o serviço. (ANSA)