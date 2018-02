Dubai se prepara para apresentar primeiras moradias fabricadas em impressoras 3D

Dubai é a cidade do futuro. Até 2030, 25% dos novos edifícios serão "impressos" usando tecnologias modernas, na tentativa de reduzir custos e tempo de construção.

A maior cidade dos Emirados Árabes Unidos está preparada para revelar moradias impressas em 3D nos próximos dois meses, de acordo com o diretor-geral do Município de Dubai, Hussain Nasser Lootah.

Todos os equipamentos e ferramentas necessários para a construção das moradias já estão presentes em Dubai, já que o projeto faz parte da estratégia de impressão em 3D da cidade.

Em fevereiro do ano passado, uma das startups com sede em Dubai anunciou que iria construir o primeiro arranha-céu do mundo usando a impressão em 3D.

>> Sputnik