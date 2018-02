Pesquisadores descobrem 'vacina' contra o câncer

Pesquisadores da Universidade de Medicina de Stanford, nos Estados Unidos, descobriram uma "vacina" contra o câncer: Trata-se da aplicação de células T - grupo responsável pela defesa do organismo - diretamente em tumores.

Os experimentos foram realizados em ratos, e foi verificado que, ao aplicar um pouco de agentes estimulantes de imunidade diretamente em seus tumores, todos os traços de câncer são eliminados do animal, inclusive metástases. Agora os cientistas se preparam para testar o tratamento em pacientes humanos com linfoma. Caso a eficácia seja comprovada, o método seria mais barato que outros tratamentos e não causaria tantos efeitos colaterais, como a quimioterapia.

Para isso, serão utilizados dois agentes de defesa: uma parte do DNA, os oligodesoxinucleótidos de CpG - responsáveis por estimular a imunidade -, e a imunoglobina que liga ao OX40, ativando as células T para guiar o caminho contra as células cancerígenas. "Quando usamos os dois agentes juntos, eliminamos todos os tumores do corpo", comentou Ronald Levy, professor de oncologia e um dos autores do estudo. Além dele, os professores Robert K. e Helen K. Summy contribuíram para a pesquisa.