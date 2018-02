Misteriosa nuvem surge no céu dos EUA

Os moradores do estado norte-americano de Virgínia tiveram a oportunidade de observar uma nuvem misteriosa de alguns quilômetros de comprimento que apareceu no céu dos Estados Unidos. O estranho fenômeno natural ocorreu dia 5 de fevereiro sobre a cidade de Richmond (Virgínia).

"Estava me preparando para ir ao trabalho e percebi um brilho de cor rosa que se movia da janela da minha cozinha…", cita o autor do vídeo, publicado no YouTube.

Além disso, o autor afirmou que "esse túnel cilíndrico mágico pairava no céu e mudava de cor logo acima do complexo residencial".

Ele confessou que tal "paisagem é realmente rara".

O fenômeno misterioso na verdade representa uma "nuvem de arco". Estas surgem raramente, portanto suas peculiaridades não são bem conhecidas. O vídeo mostra que esse tipo de nuvem pode se formar em uma baixa altura, de 100 a 200 metros, enquanto seu comprimento pode atingir milhares de quilômetros.

