Nasa publica impressionante vídeo panorâmico de Marte

As imagens capturadas pelo rover Curiosity na superfície do Planeta Vermelho permitiram à agência espacial NASA criar uma incrível vista panorâmica da paisagem marciana surpreendentemente semelhante à da Terra.

Uma das câmaras a bordo do rover, que aterrou em Marte em 2012, capturou 16 imagens separadas que mostram vários pontos de seu percurso, vistos do topo do cume Vera Rubin, que foram unidas para formar uma imagem panorâmica.

De uma altura de 327 metros se observa a cratera que tem entre 3.500 e 3.800 milhões de anos de idade e cobre uma área de 154 quilómetros de diâmetro.

Devido a uma atmosfera extremamente rarefeita do planeta, no fundo da paisagem impressionante se vê uma montanha que está a mais de 80 quilômetros de distância.

Graças aos engenhosos efeitos visuais que dão ao panorama um tom azul, em vez do vermelho oxidado normalmente associado com Marte, a paisagem adquiriu um aspecto estranhamente comum para os olhos terrestres.

Além de unir todas as fotos para criar o vídeo, a NASA também ajustou seu balanço de brancos para que as rochas e a superfície plana do interior da cratera tivessem a mesma cor que em condições de luz diurna na Terra.

>> Sputnik