Tumba de 4.400 anos é descoberta no Egito

Arqueólogos encontraram um túmulo de 4.400 anos perto das pirâmides do Cairo, no Egito. O Ministério das Antiguidades do Egito anunciou a descoberta neste sábado (3) e disse que o túmulo provavelmente pertencia a uma oficial de alto escalão conhecida como Hetpet durante a 5ª dinastia do antigo Egito.

O túmulo inclui pinturas de parede que retratam Hetpet observando diferentes cenas de caça e pesca. Mostafa Al-Waziri, líder da missão arqueológica, diz que outras cenas representam um macaco — na época comumente mantido como animal doméstico — colhendo frutas e outras dançando diante de uma orquestra.

Ele acredita que Hetpet, uma mulher próxima da realeza egípcia antiga, teve outro túmulo na necrópole ocidental de Gizé, que abriga os túmulos de altos funcionários do antigo Reino do Egito. Al-Waziri afirmou que há outra tumba sendo escavada.

