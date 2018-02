Japão lança menor foguete espacial do mundo

A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) lançou neste sábado (3) o menor foguete do mundo com capacidade para colocar em órbita um micro-satélite, após uma tentativa fracassada realizada no ano passado.

O lançamento do foguete, que tem 52 centímetros de diâmetro e 10 de altura, aconteceu às 14h03 (horário local), a partir do Centro Espacial de Uchinoura, na província de Kagoshima, e foi transmitido ao vivo pela JAXA por meio de seu canal no YouTube.

A nave tem três estágios e foi desenvolvida pela Universidade de Tóquio. Durante o lançamento, ela transportava um micro-satélite de três quilos destinado a obter imagens da superfície terrestre.

O objetivo do projeto é verificar a capacidade da agência para lançar foguetes de baixo custo que permitam colocar em órbita micro-satélites a preços reduzidos.