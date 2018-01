Nasa retira astronauta negra de viagem à ISS

A Nasa removeu nesta sexta-feira (20) a astronauta Jeanette Epps, 46 anos, da missão que partiria nos próximos meses para a Estação Espacial Internacional (ISS). Ela seria a primeira pessoa negra a viajar para a ISS.

Segundo a agência, que não deu maiores explicações, a astronauta retornará para o centro de comando de Houston e será levada em consideração para futuras missões. Ela será substituída por Serena Auñón-Chancellor, a primeira astronauta da Nasa de origem cubana.

Epps é física e atuou durante sete anos na CIA, inclusive no Iraque. Ela chegou a aprender russo para trabalhar com seus colegas cosmonautas no espaço. Já Auñón-Chancellor é engenheira elétrica e fez um treinamento de nove meses na Rússia, além de acompanhar as operações médicas da tripulação da ISS.

A Nasa já teve outros astronautas negros, mas nenhum deles viajou à Estação Espacial Internacional. A próxima partida para a ISS deve acontecer no próximo mês de junho.