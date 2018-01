Punta del Este será sede da primeira Cannabis Conference 2018

Nos dias 12 e 13 de janeiro o famoso balneário uruguaio recibirá pela primeira vez a Cannabis Conference, um evento internacional sobre as novidades da cannabis e suas aplicações na medicina, tecnologia, inovação e indústria.

O evento nasce da necessidade de mais informação relevada na última edição de sucesso da Expocannabis Uruguay (8, 9 e 10 de dezembro de 2017) e se apresenta com uma proposta de grande qualidade para turistas e uruguaios interessados no tema.

A conferência consistirá de palestras magistrales de caráter científico e político, facilitadas por especialistas nacionais e internacionais de excelente nível. Entre eles se destacam:

Prof. Lúmir Hanus (Rep. Checa), quem descobriu a “Anandamida”, o primeiro neurotransmisor cannabinoide endógeno já encontrado. O professor é uma autoridade científica mundial na investigação sobre a cannabis.

Dr. Ilya Reznik (Israel), especialista em Psiquiatria. Seu interesse principal está no uso médico da cannabis e dos cannabinoides em várias doenças neuropsiquiátricas, como a Síndrome da Dor Crônica, Fibromialgia, Desordem de Estresse Pós Traumático (PTSD), OCD, ADHD, Síndrome de Tourette, Parkinson, Alzheimer, etc.

Dra. Raquel Peyraube (Uruguai), fundadora e presidente da Sociedade Uruguaia de Endocannabinologia (SUEN). Ao longo de sua carreira ela realizou contribuições na capacitação, prevenção, tratamento e redução de malezas a partir da cannabis, incluindo a criação de teorias e metodologias inovadoras com ênfase em questões éticas, o que gerou seu reconhecimento a nível regional e internacional.

Além das conferências de altíssimo valor, na programação também estará uma cerimônia oficial em que autoridades nacionais vão orientar os turistas sobre a regulamentação da cannabis.

Participarão do evento diferentes atores privados vinculados à indústria em uma feira de stands, juntamente com uma série de propostas artísticas, gastronômicas (food trucks) e musicais em um espaço de chill out dentro do prédio.

A Cannabis Conference Punta del Este foi declarada de interesse por parte do Ministério do Turismo Uruguaio e está sendo auspiciado pelo Instituto de Regulação e Controle da Cannabis (IRCCA).